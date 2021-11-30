Терапевт перечислила симптомы дефицита витамина C

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что слабость и утомляемость иногда могут говорить о недостатке витамина C в организме.

Специалист добавила, что человек может только заподозрить у себя нехватку этого витамина, но определять, действительно ли это так, должен врач.





Надежда Чернышова врач-терапевт Недостаток любых витаминов всегда приводит к ухудшению самочувствия. И если есть какие-то жалобы, то лучше, конечно, сходить к врачу. Иногда с недостатком витамина С связывают частые простуды. Еще при его дефиците может быть общая слабость и утомляемость.

Долгое заживление ран тоже может свидетельствовать о том, что в организме недостаточное количество витамина C, продолжает Чернышова. "То есть человек порезал палец, а он долго не заживает – вот тут можно задуматься", – поясняет она.

В тяжелых случаях при дефиците этого витамина у человека появляется цинга, которая сопровождается кровоточивостью десен, говорит терапевт. "Раньше вся Европа постоянно страдала от цинги. Удивительный факт: от этой проблемы избавились, когда завезли картофель, потому что в нем много витамина С", – рассказывает врач.

Для восполнения дефицита витамина C специалист советует есть не только картофель, но и другие овощи и фрукты.





Надежда Чернышова врач-терапевт Очень много витамина С в квашеной капусте, цитрусовых, в смородине и в массе других продуктов. Это водорастворимый витамин, поэтому он находится в основном в овощах и фруктах. Чем больше мы едим зелени, свежих овощей, фруктов, тем меньше вероятность, что у нас есть дефицит витамина С.

По рекомендации ВОЗ нормой считается 5 порций овощей и фруктов в день, напоминает Чернышова. При этом продукты можно смешивать. "Это не значит, что надо съедать именно 5 яблок в день. Можно съесть одно яблоко, апельсин и 3 раза мисочку овощного салата или квашеной капусты", – заключила врач.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что частые кровотечения могут говорить о недостатке в организме витамина K. Чтобы восполнить его нехватку, специалист посоветовала есть в достаточном количестве растительные масла и зелень.

