Терапевт перечислила симптомы дефицита витамина C

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, что слабость и утомляемость иногда могут говорить о недостатке витамина C в организме.
Специалист добавила, что человек может только заподозрить у себя нехватку этого витамина, но определять, действительно ли это так, должен врач.
Долгое заживление ран тоже может свидетельствовать о том, что в организме недостаточное количество витамина C, продолжает Чернышова. "То есть человек порезал палец, а он долго не заживает – вот тут можно задуматься", – поясняет она.
В тяжелых случаях при дефиците этого витамина у человека появляется цинга, которая сопровождается кровоточивостью десен, говорит терапевт. "Раньше вся Европа постоянно страдала от цинги. Удивительный факт: от этой проблемы избавились, когда завезли картофель, потому что в нем много витамина С", – рассказывает врач.
Для восполнения дефицита витамина C специалист советует есть не только картофель, но и другие овощи и фрукты.
По рекомендации ВОЗ нормой считается 5 порций овощей и фруктов в день, напоминает Чернышова. При этом продукты можно смешивать. "Это не значит, что надо съедать именно 5 яблок в день. Можно съесть одно яблоко, апельсин и 3 раза мисочку овощного салата или квашеной капусты", – заключила врач.
Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что частые кровотечения могут говорить о недостатке в организме витамина K. Чтобы восполнить его нехватку, специалист посоветовала есть в достаточном количестве растительные масла и зелень.
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