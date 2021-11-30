Врач назвала основной симптом дефицита витамина K

Фото: depositphotos/eddiephotograph
Основным симптомом дефицита витамина K в организме является повышенная кровоточивость, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
"Частые носовые кровотечения, рецидивирующие маточные кровотечения, поверхностные кровоизлияния и послеоперационные кровотечения – все это может быть симптомами недостаточности витамина K", – пояснила врач.
В качестве примера она привела удаление зуба. Если после процедуры поврежденные ткани продолжают кровоточить довольно длительное время, стоит задуматься о дефиците этого витамина.
Романенко отметила, что проблема дефицита витамина К не является распространенной, поскольку этот витамин есть в большинстве продуктов животного и растительного происхождения, которые человек употребляет ежедневно.
Специалист посоветовала есть в достаточном количестве зелень и растительные масла.
Ранее россиянам объяснили, какие продукты необходимо употреблять в пищу для сохранения зрения. Специалист посоветовала включать в рацион продукты, богатые витамином А. В частности, эксперт посоветовала есть яйца, говяжью печень и красную икру.
"Доктор 24": витамин B12
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: