Врач назвала основной симптом дефицита витамина K

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Основным симптомом дефицита витамина K в организме является повышенная кровоточивость, рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Частые носовые кровотечения, рецидивирующие маточные кровотечения, поверхностные кровоизлияния и послеоперационные кровотечения – все это может быть симптомами недостаточности витамина K", – пояснила врач.

В качестве примера она привела удаление зуба. Если после процедуры поврежденные ткани продолжают кровоточить довольно длительное время, стоит задуматься о дефиците этого витамина.

Романенко отметила, что проблема дефицита витамина К не является распространенной, поскольку этот витамин есть в большинстве продуктов животного и растительного происхождения, которые человек употребляет ежедневно.

Специалист посоветовала есть в достаточном количестве зелень и растительные масла.

Ранее россиянам объяснили, какие продукты необходимо употреблять в пищу для сохранения зрения. Специалист посоветовала включать в рацион продукты, богатые витамином А. В частности, эксперт посоветовала есть яйца, говяжью печень и красную икру.

