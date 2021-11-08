Названы признаки дефицита магния

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Нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала, что определить дефицит магния в организме можно без медицинских анализов и походов к врачу. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, о недостатке этого жизненно важного микроэлемента могут говорить мышечные судороги, тики, тремор, выпадение волос, ломкость ногтей, головные боли, боли в сердце и хроническая усталость.

Также нутрициолог советует обратить внимание на синдром беспокойных ног, когда ближе к вечеру в состоянии покоя возникают неприятные ощущения в нижних конечностях. Сюда эксперт отнесла раздражительность по мелочам, тревожность, панические атаки и сложность с засыпанием.

Ковиненко предупредила, что из-за дефицита магния возникают беспокойство, бессонница, раздражительность и повышенная утомляемость.

"Магний отвечает за обеспечение организма энергией, поэтому его нехватка провоцирует переедание, особенно сладкими продуктами. Помимо спазмов мышц, спазмируются и сосуды головного мозга, нарушается питание и поступление кислорода к тканям – так возникают головные боли", – пояснила специалист.

Ранее россиянам объяснили, какие продукты необходимо употреблять в пищу для сохранения зрения. Специалист посоветовала включать в рацион продукты, богатые витамином А. В частности, эксперт посоветовала есть яйца, говяжью печень и красную икру.