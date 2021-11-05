Нутрициолог перечислила продукты для сохранения зрения

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Россиянам объяснили, какие продукты необходимо употреблять в пищу для сохранения зрения. Об этом рассказала нутрициолог Анна Павлычева в беседе с РИА Новости.

Специалист посоветовала включать в рацион продукты, богатые витамином А. В частности, эксперт посоветовала есть яйца, говяжью печень и красную икру. Как пояснила Павлычева, витамин А участвует в синтезе основных зрительных пигментов.

Кроме того, следует включать в рацион продукты, содержащие бета-каротин – тыкву, морковь, батат, перец и абрикосы.

"Огромную поддержку зрению оказывают антиоксиданты и биофлавоноиды (витамин С, витамин Е, лютеин, астаксантин). Больше всего их содержится в ярких овощах, фруктах и особенно ягодах (зимой можно перейти на замороженные ягоды, в них сохранена вся польза)", – продолжила Павлычева.

В рационе также должны присутствовать орехи, семечки и сливочное масло, в которых имеется витамин Е. При этом следует употреблять в пищу продукты с лютеином – шпинат и петрушку.

"Шпинат, кстати, помимо лютеина, содержит и зеаксантин, который снижает риск развития возрастной макулярной дегенерации", – отметила эксперт.

Для сохранения зрения также может понадобиться Омега-3, считает Павлычева.

"Выбирайте жирные сорта рыбы – лосось, сельдь, скумбрия, а также морепродукты", – подытожила специалист.

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