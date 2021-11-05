Нутрициолог перечислила продукты для сохранения зрения

Фото: depositphotos/Kesu01
Россиянам объяснили, какие продукты необходимо употреблять в пищу для сохранения зрения. Об этом рассказала нутрициолог Анна Павлычева в беседе с РИА Новости.
Специалист посоветовала включать в рацион продукты, богатые витамином А. В частности, эксперт посоветовала есть яйца, говяжью печень и красную икру. Как пояснила Павлычева, витамин А участвует в синтезе основных зрительных пигментов.
Кроме того, следует включать в рацион продукты, содержащие бета-каротин – тыкву, морковь, батат, перец и абрикосы.
"Огромную поддержку зрению оказывают антиоксиданты и биофлавоноиды (витамин С, витамин Е, лютеин, астаксантин). Больше всего их содержится в ярких овощах, фруктах и особенно ягодах (зимой можно перейти на замороженные ягоды, в них сохранена вся польза)", – продолжила Павлычева.
В рационе также должны присутствовать орехи, семечки и сливочное масло, в которых имеется витамин Е. При этом следует употреблять в пищу продукты с лютеином – шпинат и петрушку.
"Шпинат, кстати, помимо лютеина, содержит и зеаксантин, который снижает риск развития возрастной макулярной дегенерации", – отметила эксперт.
Для сохранения зрения также может понадобиться Омега-3, считает Павлычева.
"Выбирайте жирные сорта рыбы – лосось, сельдь, скумбрия, а также морепродукты", – подытожила специалист.
Ранее диетолог Татьяна Иванникова рассказала о полезных свойствах сыра. Она отмечала, что продукт часто используют в качестве полезного перекуса.
"Доктор 24": продукты для улучшения зрения
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: