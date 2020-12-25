Сомнолог рекомендовал есть цитрусовые для преодоления сонливости

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Сомнолог Алексей Мелехин рекомендовал есть цитрусовые продукты для преодоления сонливости в течение рабочего дня. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Специалист также посоветовал отказаться от телефонов утром или уменьшить подсветку экрана, а также исключить кофеин. Мелехин уточнил, что вместо последнего можно использовать продукты, содержащие в себе витамины В и С, которые помогут нервной системе адаптироваться.
Помимо этого, сомнолог также рекомендовал обратить внимание на физическую активность, уточнив, что при помощи упражнений можно повысить внимательность и работоспособность.
"Физическая активность очень важна. Можно интенсивно пройтись или пробежаться. Мы иногда это называем кардиоактивностью. Это важно для того, чтобы вырабатывался гормон кортизол – он влияет и на внимание, и на работоспособность", – добавил Мелехин.
Ранее заслуженный врач, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов заявил, что дневная сонливость может возникать из-за храпа, если он служит симптомом синдрома абструктивного апноэ сна. В таком состоянии дыхание человека останавливается на десять секунд и приводит к пробуждению мозга из-за нехватки кислорода, уточнил специалист.
По его словам, причиной гиперсомнии и плохого самочувствия днем может быть недостаток железа и витаминов D и B. Кроме того, синдром беспокойных ног, когда человек постоянно шевелит конечностями во время сна, ухудшает качество отдыха и становится причиной сонливости, отметил медик.
"Доктор 24": сон
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