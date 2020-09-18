Ученые выяснили, как меняется сон у ребенка

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Ученые из Калифорнийского университета построили математическую модель эволюции функций мозга у детей от рождения до пятнадцати лет, впервые показав, как с возрастом меняется функция сна. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Исследователи обнаружили, что примерно в возрасте двух с половиной лет основная функция сна меняется с построения инфраструктуры мозга на его восстановление и ежедневную очистку от повреждений.

У детей становятся короче фазы быстрого сна, отвечающего за реорганизацию мозга и обучение, а также сокращается общая его продолжительность. Основная цель сна переключается на поддержание и восстановление мозга.

При этом функции сна меняются резко, "как фазовый переход между водой и льдом", отмечают исследователи.

Ученые также напомнили, что хроническое недосыпание приводит к долгосрочным проблемам со здоровьем, таким как деменция и другие когнитивные расстройства, диабет и ожирение.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, что осенью дни становятся короче, поэтому ложиться спать нужно раньше. Человеку необходимо ежедневно спать около восьми часов, при этом важно делать это именно в темное время суток.