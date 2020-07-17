Эксперт рассказала, как преодолеть сонливость на работе

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Сонливость на рабочем месте может быть вызвана разными факторами, среди которых важное место занимает недостаток ночного сна. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук Зухра Павлова.
"Если человека регулярно клонит в сон, это говорит о том, что он поздно ложится спать. Еще недосыпанию может способствовать храп, из-за которого человек спит с паузами и не высыпается", – заявила эксперт.
Она пояснила, что следствие плохого ночного сна – сонливость и низкая эффективность работы.
Павлова уточнила, что наиболее правильный вариант восстановления организма подразумевает адекватный ночной сон. Кроме того, следует уделить время физической активности и соблюдению питьевого режима.
Неподходящими и даже нездоровыми способами взбодрится эндокринолог назвала употребление напитков с кофеином и энергетиков, а также контрастный душ – он создает лишнюю нагрузку на надпочечники.
Ранее член Российского общества сомнологов, врач Павел Кудинов рассказал, что из-за самоизоляции у людей могли сбиться биологические часы. Как результат, многие во время домашней работы чувствуют сонливость.
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