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Храп спящего рядом человека терпеть не стоит, так как он не только влияет на качество сна самого храпящего, но и не дает нормально выспаться партнеру, рассказал доктор медицинских наук, невролог, ведущий научный сотрудник НИКИО имени Свержевского столичного департамента здравоохранения Михаил Тардов.

"Даже если звук не будит спутника (спутницу) храпящего человека, глубокий сон становится прерывистым или вовсе невозможным. Это приводит к тому, что сон не дает возможности отдохнуть, и, напротив, вызывает повышенную сонливость в дневное время, которая не просто ухудшает качество жизни во время бодрствования, но может быть опасна – особенно для водителей и лиц, работающих с движущимися механизмами", – сказал Тардов Агентству "Москва".

По его словам, раздельный сон может стать выходом для одного из партнеров, но влечет за собой риски для храпящего.

"С другой стороны, в случае раздельного сна уменьшаются шансы на то, что один из супругов заметит остановку дыхания во сне второго супруга, которая может возникать на фоне храпа", – отметил специалист.

По его словам, около четверти всех храпящих людей не подозревают о наличии у них апноэ.

"Если один из супругов заметил тревожный храп у второго, то в его же интересах посоветовать обратиться за медицинской помощью", – подчеркнул Тардов.

Доктор биологических наук Владимир Дорохов ранее рассказал, чем опасен недосып. Врач отметил, что отводить для сна по 8 часов в сутки является нормой для взрослого человека, однако нередко многие этим пренебрегают. Несмотря на то, что многие исторические личности спали лишь по несколько часов в день, следовать этому примеру не нужно, предостерег специалист. По его словам, это может серьезно навредить организму.

Ранее президент Российского общества сомнологов Роман Борзунов рассказал, каким по продолжительности должен быть дневной сон. По словам специалиста, главное, чтобы он "не перекомпенсировал" сон ночью.

Борзунов подчеркнул, что днем спать следует не более часа. Если обычно человек ложится спать в 22–23 часа, то днем можно вздремнуть не позже 16 часов.

Работающим в ночные смены рекомендуется спать три-четыре часа сразу после возвращения домой. В этом случае человек не будет испытывать сонливость днем и сможет выспаться ночью.

