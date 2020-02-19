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Общество

19 февраля, 08:52

Врач рассказал об опасности недосыпа

общество

Фото: depositphotos/focuspocusltd

Отводить для сна по 8 часов в сутки является нормой для взрослого человека, однако нередко многие этим пренебрегают. Доктор биологических наук Владимир Дорохов в эфире радио Sputnik рассказал, чем опасен недосып.

Несмотря на то, что многие исторические личности спали лишь по несколько часов в день, следовать этому примеру не нужно, предостерег специалист. По его словам, это может серьезно навредить организму.

"Наполеон, Александр Македонский, Черчилль, Маргарет Тэтчер – они мало спали. У Тэтчер достоверно известно, что был ген короткого сна. В нашей популяции не так много людей, у которых есть этот ген. Такие люди могут за четыре часа полноценно выспаться, но это не всем дано", – рассказал Дорохов.

Заведующий лаборатории нейробиологии сна и бодрствования Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН объяснил, что нормальный сон ежедневно "ремонтирует" организм человека, а потому важно уделять этому достаточное количество времени.

"Сокращая длительность сна, можно увеличить время для работы. Эпизодически так можно делать, но если длительное время – это чревато всякими болячками", – отметил эксперт.

Дорохов уточнил, что у тех, кто мало спит, сокращается продолжительность жизни на 10–15 лет. Кроме того, недостаток сна может привести к ожирению, диабету и проблемам с сердцем.

Ранее врач рекомендовал спать без одежды для полноценного восстановления сил. По его словам, привычка спать в одежде может привести к нарушению сна – человек может дольше засыпать и чаще просыпаться ночью.

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