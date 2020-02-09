Врач рассказал, можно ли компенсировать недосып в выходные

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Президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов рассказал, можно ли компенсировать недосып в выходные и что делать, чтобы не было дефицита сна.

По словам специалиста, чтобы предотвратить дефицит сна, необходимо соблюдать график и не нарушать его в выходные.

"Получается, что человек погулял в пятницу и проснулся в 12 часов дня в субботу. Из-за этого он не захочет ложиться спать в ночь с субботы на воскресенье и встает опять в 12 часов дня", – пояснил Бузунов, передает сайт "Аргументы и факты".

Ситуация повторится и вечером в воскресенье, рассказал Бузунов, и человеку будет сложно проснуться в понедельник на работу. У данной ситуации есть свой термин – "воскресная бессоница", отметил специалист. Таким образом, по словам Бузунова, за выходные график сдвинулся на шесть часов, что сравнимо с джетлагом из-за перелета из Хабаровска в Москву.

Профессор посоветовал не спать в выходные долго при дефиците сна, а вставать на два часа позже по сравнению с буднями. В таком случае организм отдохнет и ему не надо перестраиваться.

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