Эксперт рассказал, что влияет на благотворный сон человека

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Руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Калинкин в разговоре с Москвой 24 дал советы, в каком положении лучше всего засыпать и чего не стоит делать перед сном.

"Если мы говорим о позах для засыпания, то положение "на спине" является одним из лучших. Но проблема состоит в том, что у очень большого процента людей отмечается остановка дыхания во время сна, клиническим проявлением которого является храп. В положении "на спине" дыхательные нарушения увеличиваются, иногда очень значительно. Таким пациентам не рекомендуется спать на спине, потому что у них качество сна будет немного хуже и будет гипоксия во время сна – это нехватка кислорода. Поэтому однозначно рекомендовать положение на спине я бы не стал именно по этим соображениям", – говорит эксперт.

Калинкин отметил, что положение "на боку" также оказывает хорошее воздействие на человека, а поза "на животе" – самая негативная с точки зрения влияния на желудочно-кишечный тракт. При этом он добавил, что человек практически никогда не спит в одном положении: он может менять позу сна до нескольких десятков раз за ночь.

Специалист также назвал основные правила хорошего сна, соблюдая которые человек сократит риск иметь проблемы со здоровьем в будущем.

"Одно из главных правил – это необходимость засыпать и вставать в одно и то же время в рабочие и выходные дни. Очень важно досыпать свою норму в течение рабочей недели, а не сокращать сон в рабочие дни и потом досыпать в выходные", – считает Калинкин.





Александр Калинкин руководитель Центра медицины сна МГУ имени М. В. Ломоносова Второе правило хорошего сна – это наличие достаточного дневного света в период бодрствования, то есть человек должен находиться в освещенном месте максимальное время с утра и до наступления сумерек. Третье правило – поддержание физической активности, это должны быть спортивные нагрузки, как минимум быстрая ходьба.

В заключение эксперт напомнил, что на ночь не стоит переедать и ложиться голодным, а также следует ограничить кофеиносодержащую продукцию и употребление алкоголя.

Ранее главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Специалист заявил, что сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление. Он также добавил, что оптимальный вариант – спать на спине.

По его словам, самая опасная поза для сна – в положении сидя, так как это "чревато расширением вен и тромбозом". При этом кардиолог рассказал, что от сна днем снижается риск сердечных заболеваний и появляется ощущение бодрости. "Восьмичасовой отдых – вот что действительно доступно и рекомендовано", – заключил врач.

В марте специалист столичного Депздрава Андрей Тяжельников дал рекомендации засыпающим в транспорте людям обратить внимание на свой режим.