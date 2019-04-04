"Я засыпаю в кино и в театре": почему нас клонит в сон весной и что с этим делать

Казалось бы, наступила весна: природа просыпается, первая трава "выползает" из-под снега, а медведи – из своих берлог. Но почему-то многих людей теплое солнышко, наоборот, буквально усыпляет: сложно вставать утром, хочется спать в метро или даже подремать на рабочем месте. С чем это может быть связано и как эффективно себя взбодрить – выясняем у экспертов.

Природа просыпается, москвичи засыпают

Утро, 07:38. В Лихоборах открывает глаза Светлана:

"Я встаю в 07:38 утра после двух будильников, умываюсь за 10 минут, чищу зубы, крашу ресницы и в 07:49 иду досыпать до 08:15, потому что меня стабильно клонит в сон. Потом сажусь в метро, вновь засыпаю и просыпаюсь только на своей станции. Каждый день, когда выбегаю из дома, говорю себе, что завтра так не буду делать, но пока что-то не получается… Раньше еще вставала в 06:40, мыла голову и шла досыпать до 07:40. На подушку стелила два полотенца, и к выходу из дома уже сухие волосы были, и поспать успевала".

День, 14:00. Лилия на работе в офисе в центре Москвы:

"Сонливость наступает всегда после обеда, особенно плотной еды (обычно белковой). Иногда меня просто срубает, бороться бесполезно. Проще отключиться на 20 минут и поспать. У нас в офисе есть комната для медитации, можно ей воспользоваться. Проще вздремнуть, чем пару часов мучаться. Да и перепады давления и погода очень влияют, чувствуешь себя вялым и сонным. Справиться с этим помогает, конечно, кофе, конфетка или еще что-то сладенькое. Раньше у меня даже была подушечка для сна, хотя поспать не всегда удается из-за большого количества встреч и активностей".

Вечер, 19:00. Наталья пришла в театр на балет "Лебединое озеро":

"Я могу уснуть везде, где позволяет обстановка, если хочу спать. Кино и театр располагают, потому что ты уставший после работы оказываешься в мягком кресле и с выключенным светом. Первые 15 минут крепкого сна, и потом дальше можно смотреть спектакль. В метро я тоже могу заснуть на 5–10 минут по дороге на работу, например. Хотя если выйти на солнышко, то, наоборот, ощущается прилив энергии".

Это только три коротких отзыва, которыми поделились с Москвой 24 жители столицы, а ведь теме сонливости посвящены уже более 200 тематических пабликов в соцсетях и около 232 тысяч постов в хэштегом #хочуспать в Instagram. Почему же весной, когда вся природа просыпается, нас так тянет поспать?

Сонливость, погода или болезнь?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов считает заблуждением мнение о том, что людей больше клонит в сон в весенний период, и отмечает, что тому нет официальных подтверждений. "Наоборот, в весенний период пробуждение случается раньше, чем в зимний, поскольку свет оказывает очень четкое пробуждающее влияние, и он позволяет перевести наши внутренние часы на более раннее время", – говорит эксперт.

Тем не менее врач отмечает, что сонливостью могут проявляться различные заболевания:

Зачастую это может быть проявление астении, то есть психического состояния. Это бывает при депрессии, истощении организма, неврозах. И достаточно часто люди просто путают сонливость и астению.

Астению еще называют синдромом хронической усталости. В такой ситуации человек обычно быстрее утомляется, подвержен частой смене настроений, сложнее концентрируется на чем-то, становится нетерпимым к различным раздражителям: громким звукам, яркому свету, резким запахам. Также при астении часто наступает истощение, человек ходит с минорным настроением, становится более капризен и слезлив, его легко вывести из себя.

Вообще, в лаборатории сна можно легко определить, настоящая у вас сонливость или это спровоцировано психикой. Для этого проводится специальный тест, когда пациента укладывают несколько раз в день спать и смотрят, за какое время он засыпает. Человек с настоящей сонливостью засыпает очень быстро, а человек с астенией – долго, может даже в течение теста вообще не заснуть. Он будет рассказывать, что у него есть сонливость, но на самом деле ее нет.

Другая причина, по которой человека может клонить сон в весенний период, – накопленная за зиму "климатическая усталость". Специалист "Фобоса" Евгений Тишковец отмечает, что прошедшая зима была одной из самых пасмурных за последние 20 лет. "Количество солнечных дней в зимний период для Москвы и так составляет один-два дня, а в прошедшую зиму мы и этого удовольствия были практически лишены", – говорит эксперт.

Затяжной зимний сезон с пасмурным небом и отсутствием солнца, безусловно, сказывается на развитии эмоциональных, депрессивных состояний любого человека. Поэтому если кто-то еще спит, то это всего лишь "эхо прошедшей зимы".

Также Тишковец отмечает, что на сонливость могут влиять резкие перемены погоды, связанные с циклонами, при которых меняется давление: "Особенно это касается чувствительных и метеозависимых людей. Но при резких переменах погоды и здоровые люди впадают в спячку, становятся рассеянными, невнимательными и сонными". Тем не менее эксперт полагает, что это довольно краткосрочное явление, не способное сильно влиять на человека.

Как себе помочь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

И все же, если вам частенько хочется вздремнуть прямо на рабочем месте, есть несколько правил, благодаря которым можно уменьшить этот эффект. Михаил Полуэктов рекомендует вставать утром вместе с солнцем, потому что оно является наиболее естественным регулятором биологических ритмов. "Также биологические ритмы хорошо регулируются физической активностью в ранние утренние часы. Ночью тоже необходимо получать достаточное количество сна, чтобы не чувствовать сонливость. Рекомендуемым временем сна для взрослых людей считается от семи до девяти часов", – говорит эксперт.

Хотя понятно, что при современном ритме жизни не у каждого есть возможность вставать с рассветом. Врач-сомнолог "Научного центра неврологии" Ирина Завалко считает, что подстраиваться под световой день жителю мегаполиса не обязательно.

Световой день весной увеличивается, а ночь становится настолько короткой, что за ее продолжительность человек не выспится. Не стоит сокращать время сна только до темного времени суток, нужно пользоваться темными шторами и радоваться тому, что проще проснуться на работу в положенное время.

Для уменьшения сонливости Завалко рекомендует соблюдать регулярный режим дня и времени отхода ко сну семь дней в неделю, чтобы в выходные оно не отличалось от будней. Также важно соблюдать режим приема пищи (а это должно быть здоровое, гармоничное питание) и активностей, включая умственные и физические. "Зарядка с утра и по возможности дополнительные нагрузки в течение дня помогут справиться с сонливостью и побороться с весенней апатией", – говорит эксперт.

"Кофе – естественный стимулятор, и если он не мешает заснуть, то его можно использовать. В утренние часы, если помогает человеку быть более бодрым и активным в течение дня, – это хороший выбор. Главное, не стоит им злоупотреблять: нужно ограничить прием кофе за шесть часов до отхода ко сну и не пить более двух чашек в день", – добавляет врач-сомнолог.

А метеорологу Евгению Тишковцу, помимо кофе, в борьбе с сонливостью помогает обливание холодной водой и позитивное отношение к жизни.

Как говорили в древности, о здоровье человека можно судить по тому, с каким настроением он просыпается утром и как встречает весну.