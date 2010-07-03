Кардиолог назвал опасные позы для сна

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Главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой назвал опасные позы для сна.

Специалист заявил, что сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление.

Он также добавил, что оптимальный вариант – спать на спине, приводит его слова радио "Спутник в Крыму".

По его словам, самая опасная поза для сна – в положении сидя, так как это "чревато расширением вен и тромбозом".

При этом кардиолог рассказал, что от сна днем снижается риск сердечных заболеваний и появляется ощущение бодрости.

"Восьмичасовой отдых – вот что действительно доступно и рекомендовано", – заключил врач.

Специалист столичного Депздрава Андрей Тяжельников ранее рекомендовал засыпающим в транспорте людям обратить внимание на свой режим.