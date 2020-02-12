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Наука

09:33

Врач рассказал об опасности храпа

наука

Фото: depositphotos/olesiabilkei

Храп может быть признаком серьезных проблем со здоровьем, сообщил председатель правления Национального сомнологического общества, врач-отоларинголог высшей квалификации Владимир Ковальзон в эфире радио Sputnik.

По словам врача, храпящие люди, как правило, сталкиваются с задержками дыхания во сне. Подобные "паузы" могут составлять до 10 секунд, в результате чего человек получает меньше кислорода.

"Если это происходит систематически, то отсюда могут вытекать различные неприятности с сердечно-сосудистой системой", – отметил Кошелев.

Специалист отметил, что взрослому человеку задержки дыхания, вызванные храпом, могут испортить сон и привести к головной боли, поскольку мозгу приходится пробуждаться на короткое время, чтобы возобновить процесс дыхания.

Ребенок из-за задержки дыхания недополучает кислород и, следовательно, его организм не развивается, так как больше всего кислорода уходит в мышцы и мозг.

Всем, кто заметил у себя схожие симптомы, врач рекомендовал обратиться к специалисту за консультацией. И храп, и нарушение дыхания поддаются лечению, подчеркнул Алексей Кошелев.

Ранее президент Российского общества сомнологов Роман Борзунов рассказал, каким по продолжительности должен быть дневной сон. По словам специалиста, главное, чтобы он "не перекомпенсировал" сон ночью.

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