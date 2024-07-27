Глава Карабашского округа Афанасенко: плотину в Киолиме прорвало из-за осадков

Фото: МЧС России

Плотину в поселке Киолим Челябинской области прорвало из-за продолжительных осадков. Об этом сообщил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко во "ВКонтакте".

Сейчас, по его словам, вода ушла из поселка, поэтому специалисты проводят работы по устранению последствий подтопления, а также охраняют здания и имущество в Киолиме, Мухаметово, Сактаево, Тыелге и Новоандреевке.

От затопления больше всего пострадал Киолим, уточнил глава Карабашского городского округа. Он добавил, что с подтопленных территорий за ночь удалось вывезти 163 человека из четырех населенных пунктов, из которых восемь человек находятся в пунктах временного размещения. Повреждены оказались около 20 домов.

"На места бедствия доставлены 3 тысяч сухих пайков, палатки, спальные мешки, газовые баллоны и горелки, генераторы, тепловые пушки и другое оборудование, необходимое для ликвидации чрезвычайной ситуации", – отметил Афанасенко.

По информации регионального главка МЧС России, спасатели также эвакуировали примерно 80 человек, включая 19 детей, из подтопленного СНТ Железнодорожник в Сосновском районе Челябинской области. На базе школы в поселке Полетаево развернули пункт временного размещения, где уже находятся двое граждан.

Сейчас, как уточнили в региональном ведомстве, сотрудники МЧС России продолжают следить за уровнем воды на приусадебных участках. Уже, по информации главка, зафиксирована положительная динамика ее снижения.

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище произошел вечером 26 июля. В зоне подтопления оказались примерно 200 человек. Смыв плотины длиной 100 метров произошел из-за обильных осадков и притока воды к водохранилищу.

В Карабашском округе объявили режим ЧС. Также власти приняли решение о превентивной эвакуации трех населенных пунктов. На базе двух школ в Карабаше развернули пункты временного размещения.

