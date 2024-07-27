Фото: Министерство обороны РФ

Российская армия освободила населенный пункт Лозоватское в ДНР. Министерство обороны РФ опубликовало ежедневную сводку о ходе спецоперации.

Силы группировки войск "Центр" взяли поселок под контроль.

Ранее российские войска освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики.

На прошлой неделе под контроль военнослужащих группировки "Запад" перешли Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, подразделения российской армии сумели занять более выгодные рубежи и позиции.

