27 июля, 13:09Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР
Фото: Министерство обороны РФ
Российская армия освободила населенный пункт Лозоватское в ДНР. Министерство обороны РФ опубликовало ежедневную сводку о ходе спецоперации.
Силы группировки войск "Центр" взяли поселок под контроль.
Ранее российские войска освободили населенный пункт Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики.
На прошлой неделе под контроль военнослужащих группировки "Запад" перешли Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Кроме того, подразделения российской армии сумели занять более выгодные рубежи и позиции.
ВС РФ нанесли удар по командному пункту механизированной бригады ВСУ