Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска освободили населенный пункт Юрьевка, расположенный в ДНР. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, группировке войск "Центр" удалось не только освободить Юрьевку, но и нанести поражение подразделениям трех механизированных, двух мотопехотных, одной пехотной и одному десантно-штурмовому формированию ВСУ, а также двум бригадам теробороны.

В министерстве добавили, что российская армия смогла отразить на данном участке 38 контратак. При этом, по информации ведомства, противник за последнюю неделю потерял до 2 215 солдат, 11 боевых бронированных машин, включая американские пехоты Bradley, два американских бронетранспортера М113 и бронемашину MaxxPro, а также 26 автомобилей и 27 орудий полевой артиллерии.

В начале июля группировка российских войск "Юг" полностью освободила район Новый населенного пункта Часов Яр. Тем самым они смогли улучшить положение по переднему краю.

Также ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад украинских войск, 109-й, 114-й и 119-й бригад теробороны в районах Васюковки, Калинина, Часова Яра, Константиновки, Красногоровки, Райгородки и Веселого Гая.

