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В боях за город Часов Яр, находящийся в Донецкой Народной Республике (ДНР), на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) принимают участие немецкие наемники. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Der Spiegel.

Журналисты немецкого издания взяли интервью у 49-летнего снайпера Отто из Баварии, который участвует в сражениях.

По его словам, к ВСУ он примкнул в 2022 году. Изначально он приехал в Киев и отправился на фронт на три месяца. После этого солдат начал регулярно приезжать в зону боевых действий.

Снайпер также уточнил, что всегда взаимодействовал с украинскими пехотинцами на линии боевого соприкосновения. В беседе с журналистами Отто рассказал, что был сильно ранен во время одного из сражений, однако после восстановления он вновь вернулся на поле боя.

Предполагается, что лечение он проходил в киевской больнице, где его лично посещал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В начале июля российские солдаты подразделения Южной группировки войск полностью освободили район Новый населенного пункта Часов Яр. Тем самым они смогли улучшить положение по переднему краю. Также группировка войск "Юг" нанесла поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 81-й аэромобильной бригад украинских войск, 109-й, 114-й и 119-й бригад теробороны в районах Васюковки, Калинина, Часова Яра, Константиновки, Красногоровки, Райгородки и Веселого Гая.