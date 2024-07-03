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Командиры ВСУ зачастую проявляют дилетантизм в вопросе подготовки военных баз к ударам с воздуха. Об этом сообщил финский наемник Ральф Сирен в интервью Yle.

Так, военнослужащий вспомнил, как после одного из ударов ВС РФ его перебросили на новую украинскую базу, которая представляла из себя расставленные в открытом поле палатки.

В ответ на возмущения наемника офицеры ВСУ заявили ему, что подобное расположение подразделения обусловлено качественной работой ПВО базы. Тем не менее средства обороны не всегда срабатывают как следует, подчеркнул Сирен.

Подобная некомпетентность царит не только среди украинских командиров, но и среди иностранных подразделений ВСУ, добавил военный.

Ранее российские военные нанесли ракетный удар по аэродрому Миргород в Полтавской области Украины. В результате были уничтожены пять действующих и повреждены два находящиеся на ремонте многоцелевые истребители Су-27.

Журналисты обратили внимание, что удар по военному аэродрому вызвал волну критику в адрес украинских офицеров, которых начали обвинять в том, что они приказали экипажам Су-27 разместить свои самолеты на открытой базе в опасной близости от линии фронта.

