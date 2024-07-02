ВС РФ ударили "Искандерами" по самолетам ВСУ на аэродроме Миргород

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли групповой ракетный удар из расчетов "Искандер-М" по аэродрому Миргород в Полтавской области. Кадры уничтожения украинских самолетов опубликовало Минобороны РФ.

Объективный контроль подтвердил уничтожение пяти действующих и повреждения двух находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27 Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавили в оборонном ведомстве.

На Украине ранее уже сообщали о наличии потерь военной техники после удара ВС РФ по военному аэродрому ВСУ. Однако тогда подробности и количество поврежденной техники после удара по Миргороду не уточнялись.

