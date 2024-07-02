Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Удар Вооруженных сил России (ВС РФ) по военному аэродрому Миргород вызвал волну критику в адрес офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Forbes.

Украинские блогеры, по данным СМИ, обвинили в произошедшем офицеров ВСУ, которые приказали экипажам Су-27 разместить свои самолеты на открытой базе в опасной близости от линии фронта. Автор публикации посчитал это одним из самых дорогостоящих дней для украинской авиации.

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения пяти действующих и повреждения двух находящихся на ремонте многоцелевых истребителей Су-27 ВСУ. ВС РФ нанесли удар при помощи ракет из расчетов "Искандер-М".

