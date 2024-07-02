МО РФ сообщило о поражении девяти самолетов ВСУ за сутки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные поразили за сутки девять украинских самолетов Су-27 и МиГ-29, сообщается в телеграм-канале Минобороны России.

По данным министерства, в результате группового удара высокоточным оружием по аэродрому уничтожено пять и повреждено два самолета Су-27 воздушных сил Украины. Еще два украинских судна МиГ-29 и Су-27 сбиты средствами российского противовоздушной обороны.

Ранее дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников над российскими регионами. В Минобороны РФ уточнили, что три дрона сбили над Крымом, еще по четыре БПЛА – над Брянской и Белгородской областями соответственно.

До этого бывший советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил о наличии потерь техники при ударе ВС РФ по украинскому военному аэродрому в Миргороде Полтавской области. Вместе с тем он не стал уточнять какие-либо подробности и количество поврежденной техники.