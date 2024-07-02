Средства ПВО сбили ночью 11 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в ночь на 2 июля 11 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что три дрона были сбиты над Крымом, еще по четыре БПЛА – над Брянской и Белгородской областями соответственно.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз уже сообщал, что в результате воздушных атак в регионе никто не пострадал. Какие-либо разрушения также не выявлены. Дроны были уничтожены над Трубчевским и Суражским районами области.

До этого четыре воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией у Севастополя и в районе Балаклавы. Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.

