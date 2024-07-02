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Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью
Фото: 123RF/aapsky
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Суражским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
В результате воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что четыре женщины, двое мужчин и один ребенок пострадали в результате атаки украинской армии на Белгород и Белгородский район.
До этого украинские войска обстреляли поселок Владимировка Донецкой Народной Республики 30 июня, в результате чего погибла женщина 1942 года рождения.
Пять человек погибли в Курской области из-за атаки украинского БПЛА