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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Суражским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

В результате воздушной атаки пострадавших и разрушений нет. На месте уже работают оперативные и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что четыре женщины, двое мужчин и один ребенок пострадали в результате атаки украинской армии на Белгород и Белгородский район.

До этого украинские войска обстреляли поселок Владимировка Донецкой Народной Республики 30 июня, в результате чего погибла женщина 1942 года рождения.