Семь человек пострадали из-за атаки ВСУ на Белгород и Белгородский район

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Четыре женщины, двое мужчин и один ребенок пострадали в результате атаки украинской армии на Белгород и Белгородский район. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в телеграм-канале.

Глава Белгородской области отметил, что у одной женщины диагностировали ранение шеи, у другой – баротравму, еще у двух – контузию. Их доставляют бригады скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода. Также у одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы, медпомощь ему оказали на месте. У второго мужчины – баротравма, он доставлен в областную клиническую больницу, указал Гладков.

Кроме того, ребенок получил баротравму и сотрясение головного мозга, он отправлен в детскую областную клиническую больницу, добавил губернатор.

В результате попадания снаряда на территорию частного дома разрушена стена и частично крыша. Один дом, по его словам, полностью разрушен и восстановлению не подлежит. По второму жилью в ближайшие дни специалисты проведут экспертизу и поговорят об этом с собственниками.

Всего в результате обстрела в Белгороде различные повреждения зафиксированы в 22 частных домах: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы. На местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний. Помимо этого, повреждены 10 машин, прокомментировал Гладков.

В поселке Майском Белгородского района в одном частном доме повреждена кровля и осколками посечены два автомобиля. Информация о последствиях уточняется.

Ранее дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал спецтранспорт сельхозпредприятия в селе Богун-Городок Борисовского района. В результате случившегося пострадал водитель. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными ранениями головы, туловища и рук доставили в районную больницу бронированным автомобилем предприятия.