25 июня, 08:53Происшествия
Пожилая женщина погибла при ночном обстреле села Беловского под Белгородом
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Пожилая женщина погибла при попадании снаряда ВСУ в жилой дом в селе Беловском Белгородской области минувшей ночью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, тело женщины в разрушенном доме обнаружили при утреннем обходе.
"Самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибшей", – написал Гладков, добавив, что семье погибшей окажут необходимую помощь.
В ночь на 25 июня над Белгородской областью зафиксировали 29 беспилотников. Воздушные цели ликвидировала система ПВО. В результате ночной атаки ВСУ пострадали два человека. Второму пострадавшему оказались помощь на месте, от госпитализации он отказался.