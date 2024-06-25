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25 июня, 08:53

Происшествия

Пожилая женщина погибла при ночном обстреле села Беловского под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Пожилая женщина погибла при попадании снаряда ВСУ в жилой дом в селе Беловском Белгородской области минувшей ночью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, тело женщины в разрушенном доме обнаружили при утреннем обходе.

"Самые искренние слова соболезнования и поддержки родным и близким погибшей", – написал Гладков, добавив, что семье погибшей окажут необходимую помощь.

В ночь на 25 июня над Белгородской областью зафиксировали 29 беспилотников. Воздушные цели ликвидировала система ПВО. В результате ночной атаки ВСУ пострадали два человека. Второму пострадавшему оказались помощь на месте, от госпитализации он отказался.

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