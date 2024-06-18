18 июня, 04:08Происшествия
Жительница Белгородской области пострадала при атаке беспилотника
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Украинские войска атаковали село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области при помощи беспилотника. В результате воздушной атаки пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По словам главы Белгородской области, при сбросе взрывного устройства с БПЛА загорелся частный дом. Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную больницу.
"В настоящее время пострадавшей оказывается необходимая медицинская помощь, после чего бригада скорой перевезет ее в городскую больницу № 2 города Белгорода для дальнейшего лечения", – добавил Гладков.
Более подробная информация о последствиях атаки уточняется, отметил глава региона.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали шесть украинских беспилотников над Белгородской, Воронежской и Липецкой областью в ночь на 17 июня.
До этого украинские силы атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области. В результате вражеских действий пострадали два человека.
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