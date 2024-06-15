Один человек пострадал при атаке ВСУ на курское село Сергеевка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Украинские войска атаковали курское село Сергеевка, в результате чего пострадал человек. О происшествии сообщается в телеграм-канале врио главы региона Алексея Смирнова.

"Ранения получил местный житель. Ему оказана первая медицинская помощь. В одном домовладении повреждены окна и забор. Осколками посечены 3 автомобиля. Один из них полностью сгорел", – говорится в его публикации.

Также губернатор пообещал предоставить помощь собственникам имущества.

Ранее два человека получили ранения в результате обстрелов населенных пунктов Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. На одной из улиц Суджи после прямого попадания был разрушен жилой дом, удар повредил летнюю кухню.

Следственный комитет РФ начал расследование новых преступлений украинской армии против мирных жителей Белгородской и Курской областей. Будет дана правовая оценка действиям причастных к атакам.

