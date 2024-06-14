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14 июня, 04:18

Происшествия

ПВО сработала в небе над Курском

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сработали в небе над Курском. Об этом рассказал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале.

Он напомнил местным жителям, что в случае обнаружения обломков ракет или БПЛА не следует прикасаться к ним, так как они еще могут нанести вред. Лучше сообщить о находке по телефону 112.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об успешном отражении массовой атаки беспилотников в регионе. Дроны уничтожили над несколькими населенными пунктами области.

По предварительной информации главы региона, в результате воздушной атаки никто не пострадал.

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