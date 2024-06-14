Средства ПВО отразили массовую атаку беспилотников в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массовую атаку беспилотников на территории Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Вражеские БПЛА были уничтожены в районе нескольких населенных пунктов области. Предварительно, пострадавших нет. Последствия на земле уточняются, добавил Голубев.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские дроны-камикадзе дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе. В результате атак пострадали четыре человека.

До этого сообщалось, что в результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР пострадали корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Также при обстреле травмы получил офицер сопровождения. Позже появилась информация, что Кожин скончался.