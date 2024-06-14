14 июня, 04:00Происшествия
Средства ПВО отразили массовую атаку беспилотников в Ростовской области
Фото: Министерство обороны РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили массовую атаку беспилотников на территории Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
Вражеские БПЛА были уничтожены в районе нескольких населенных пунктов области. Предварительно, пострадавших нет. Последствия на земле уточняются, добавил Голубев.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские дроны-камикадзе дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе. В результате атак пострадали четыре человека.
До этого сообщалось, что в результате обстрела ВСУ Горловки в ДНР пострадали корреспондент НТВ Алексей Ивлиев и оператор Валерий Кожин. Также при обстреле травмы получил офицер сопровождения. Позже появилась информация, что Кожин скончался.
Съемочная группа НТВ могла пострадать из-за удара беспилотника