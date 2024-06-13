13 июня, 20:57Происшествия
Минцифры окажет поддержку семьям пострадавших в ДНР журналистов НТВ
Фото: ТАСС/Владимир Бондаренко
Минцифры окажет необходимую поддержку семьям попавших под обстрел ВСУ в ДНР журналистов НТВ. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает телеграм-канал Минцифры.
В своем обращении он также выразил соболезнования родным и близким оператора Валерия Кожина, а также пожелал сил и здоровья тем, за чьи жизни сейчас борются врачи.
В свою очередь, в оперативных службах ДНР заявили ТАСС, что корреспондента Алексея Ивлиева готовят к эвакуации. В настоящее время Ивлиев прооперирован, медики добиваются полной стабилизации его состояния.
ВСУ обстреляли Горловку в ДНР 13 июня. В результате атаки ранения получили журналисты НТВ и офицер сопровождения. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, корреспондент и оператор получили минно-взрывные травмы.
Позже стало известно о смерти Кожина в результате обстрела ВСУ. По данным телеканала, врачи пытались спасти его в течение нескольких часов, однако его ранения оказались несовместимы с жизнью.
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