Минцифры окажет поддержку семьям пострадавших в ДНР журналистов НТВ

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Минцифры окажет необходимую поддержку семьям попавших под обстрел ВСУ в ДНР журналистов НТВ. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает телеграм-канал Минцифры.

В своем обращении он также выразил соболезнования родным и близким оператора Валерия Кожина, а также пожелал сил и здоровья тем, за чьи жизни сейчас борются врачи.

В свою очередь, в оперативных службах ДНР заявили ТАСС, что корреспондента Алексея Ивлиева готовят к эвакуации. В настоящее время Ивлиев прооперирован, медики добиваются полной стабилизации его состояния.

ВСУ обстреляли Горловку в ДНР 13 июня. В результате атаки ранения получили журналисты НТВ и офицер сопровождения. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, корреспондент и оператор получили минно-взрывные травмы.

Позже стало известно о смерти Кожина в результате обстрела ВСУ. По данным телеканала, врачи пытались спасти его в течение нескольких часов, однако его ранения оказались несовместимы с жизнью.