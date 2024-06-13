Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июня, 20:57

Происшествия

Минцифры окажет поддержку семьям пострадавших в ДНР журналистов НТВ

Фото: ТАСС/Владимир Бондаренко

Минцифры окажет необходимую поддержку семьям попавших под обстрел ВСУ в ДНР журналистов НТВ. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, передает телеграм-канал Минцифры.

В своем обращении он также выразил соболезнования родным и близким оператора Валерия Кожина, а также пожелал сил и здоровья тем, за чьи жизни сейчас борются врачи.

В свою очередь, в оперативных службах ДНР заявили ТАСС, что корреспондента Алексея Ивлиева готовят к эвакуации. В настоящее время Ивлиев прооперирован, медики добиваются полной стабилизации его состояния.

ВСУ обстреляли Горловку в ДНР 13 июня. В результате атаки ранения получили журналисты НТВ и офицер сопровождения. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, корреспондент и оператор получили минно-взрывные травмы.

Позже стало известно о смерти Кожина в результате обстрела ВСУ. По данным телеканала, врачи пытались спасти его в течение нескольких часов, однако его ранения оказались несовместимы с жизнью.

Съемочная группа НТВ могла пострадать из-за удара беспилотника

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика