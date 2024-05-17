Фото: ТАСС/Антон Тушин

Журналиста Максима Кононенко похоронили на кладбище Губцево в Москве, сообщает газета "Известия".

Кадры с места похорон опубликовало издание. На них видно, что могила покрыта венками, а также букетами роз, гвоздик и других цветов.

О смерти Кононенко стало известно 14 мая. По данным СМИ, он скончался от внутреннего кровотечения из-за расширения вен пищевода. Прощание с журналистом состоялось 17 мая в храме Живоначальной Троицы в Троицке.

Кононенко был более известен как мистер Паркер из "Живого журнала". Кроме того, он являлся постоянным автором канала "Специально для RT". С 2016 года работал колумнистом в РИА Новости и "RT на русском", а также на сайтах "Лента.ру" (с ноября) и "Газета.ру" (с сентября 2017 года).