Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 мая, 22:25

Общество

Прощание с журналистом Кононенко состоится 17 мая в храме Троицка

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Церемония прощания с журналистом Максимом Кононенко пройдет 17 мая в храме Живоначальной Троицы в Троицке. Об этом сообщили "Вести ФМ".

Траурная церемония начнется в 12:00. Похоронят Кононенко на кладбище в Губцеве.

Информация смерти журналиста появилась 14 мая. Ему было 53 года. По информации СМИ, причиной смерти стало внутреннее кровотечение из-за расширения вен пищевода.

Ведущий радиостанции "Вести ФМ" отреагировал на смерть Кононенко

Читайте также


общество
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика