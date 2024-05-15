15 мая, 22:25Общество
Прощание с журналистом Кононенко состоится 17 мая в храме Троицка
Фото: ТАСС/Юрий Машков
Церемония прощания с журналистом Максимом Кононенко пройдет 17 мая в храме Живоначальной Троицы в Троицке. Об этом сообщили "Вести ФМ".
Траурная церемония начнется в 12:00. Похоронят Кононенко на кладбище в Губцеве.
Информация смерти журналиста появилась 14 мая. Ему было 53 года. По информации СМИ, причиной смерти стало внутреннее кровотечение из-за расширения вен пищевода.
Ведущий радиостанции "Вести ФМ" отреагировал на смерть Кононенко