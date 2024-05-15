Прощание с журналистом Кононенко состоится 17 мая в храме Троицка

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Церемония прощания с журналистом Максимом Кононенко пройдет 17 мая в храме Живоначальной Троицы в Троицке. Об этом сообщили "Вести ФМ".

Траурная церемония начнется в 12:00. Похоронят Кононенко на кладбище в Губцеве.

Информация смерти журналиста появилась 14 мая. Ему было 53 года. По информации СМИ, причиной смерти стало внутреннее кровотечение из-за расширения вен пищевода.

