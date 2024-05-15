Умер режиссер Равшан Откиров

Фото: unikino.ru/Союз кинематографистов России/Гильдия режиссеров СК России

Режиссер документального и игрового кино Равшан Откиров скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

В союзе указали, что Откиров умер 9 мая. О причинах ухода из жизни не уточняется.



"Приносим соболезнования родным и близким Равшана Анваровича", – добавили там.

Откиров родился 19 апреля 1947 года, в 1971 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт. С 1970 по 1994 год трудился на киностудии "Узбектелефильм" сначала в должности ассистента режиссера, а затем режиссера.



За это время он снял более 50 документальных картин, включая "Сад через сотни лет", "Семург – птица счастья", "Когда придет весна" и многие другие. Кроме того, он был автором игровых фильмов – "Победитель. Сцены из провинциальной жизни", "Нулевой вариант", "Берлинский экспресс". С 1994 года работал на различных телеканалах, включая ОРТ, ТВЦ и РЕН ТВ.

