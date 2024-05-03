03 мая, 16:21Общество
Экоактивист Христофоров умер в Архангельске
Фото: vk.com/Древарх Просветлённый
Популярный экоактивист из Архангельска Андрей Христофоров, известный как Древарх Просветленный, скончался 3 мая. Об этом сообщается на его странице в соцсети "ВКонтакте".
"Помолитесь за новопредставленного раба Божьего Андрея!" – говорится в материале.
Христофоров скончался на 59-м году жизни. Уточняется, что информацию о времени и месте прощания огласят в понедельник.
Древарх Просветленный в 1990-е годы создал общественное движение "Посади свое дерево" и проводил природоохранные акции. Экоактивист носил белый балахон, высокий белый колпак и большие крылья за спиной. На его лице была зеленая татуировка в виде дерева.
В 2019 году Христофоров принимал активное участие в протестах против строительства мусорного полигона в Шиесе. Последние годы Христофоров жил в Архангельске. Некоторые жители города считали его достопримечательностью и символом Архангельска.