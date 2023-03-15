Стали известны подробности гибели от истощения ребенка блогера-сыроеда Лютого

Фото: YouTube/Первый Вегетарианский

Стали известны подробности гибели от истощения месячного ребенка блогера-сыроеда Максима Лютого, сообщает издание "Известия".

Сын Лютого попал в ГБУЗ "Центр охраны материнства и детства Сочи" 8 марта уже мертвым, поэтому в медучреждении его даже не стали оформлять. Ребенок скончался от истощения и пневмонии.

Следствию стало известно, что мальчик родился 11 февраля этого года в домашних условиях, без наблюдения врачей. Также ребенок не был зарегистрирован через ЗАГС, несмотря на то что этого требует российское законодательство.

По данным издания, в начале марта у ребенка появилось затрудненное дыхание, хрипы и судороги. Отец мальчика игнорировал потребности ребенка и пытался перевести его на питание энергией солнца.

Следственный отдел по Лазаревскому району города Сочи установил, что ребенок длительное время находился без еды. Кроме того, была назначена судебная медицинская экспертиза.

В ведомстве возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Однако фигурантом уголовного дела стала только мать ребенка, она находится под подпиской о невыезде. Отцу мальчика назначили административный арест.

Лютый известен как блогер-сыроед. В соцсетях мужчина предлагает авторские программы курсов, которые, по его мнению, способны оздоровить организм.

Ранее сообщалось, что мать заживо сожгла полуторагодовалую дочь на глазах у 8-летнего сына в Алтайском крае. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью".

В результате происшествия ребенок погиб. В СК рассказали, что семья числится на учете как неблагополучная. В прошлом месяце суд ограничил задержанную в родительских правах.

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