В Алтайском крае мать заживо сожгла маленькую дочь на глазах у 8-летнего сына

Фото: vk.com/altaikrai.sledcom

Мать заживо сожгла полуторагодовалую дочь на глазах у 8-летнего сына в Алтайском крае. Женщину уже задержали, передает СУ СК по региону на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью".

"По данным следствия, днем 20 февраля 2023 года в селе Урожайном Советского района местная жительница привезла свою полуторагодовалую дочь к складским помещениям. Облив ребенка горючей жидкостью, мать подожгла ее на глазах своего 8-летнего сына, после чего скрылась с места происшествия", – говорится в сообщении.

В результате происшествия ребенок погиб. В СК рассказали, что семья числится на учете как неблагополучная. В прошлом месяце суд ограничил задержанную в родительских правах.

Следователи также зафиксировали материалы доследственной проверки в отношении должностных лиц органов системы профилактики. Их проверят по факту их действий или бездействий.

Ранее сообщалось, что в Тульской области задержали мужчину, который избил своего семилетнего пасынка за мокрый пол в ванной. Из-за полученных травм ребенок умер. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.



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