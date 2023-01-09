Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Семилетний мальчик после ножевого ранения попал в реанимацию в Коломне. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на слова уполномоченного по правам человека в Московской области Ксении Мишоновой.

Вечером 6 января 23-летняя подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла удар ножом в область живота своему сыну. После этого мальчика доставили в больницу.

"Мы следим за ситуацией, пока рано делать какие-либо выводы. Все обстоятельства предстоит установить следствию. Для нас сейчас самое главное, чтобы мальчик поправился. Врачи говорят, что он по-прежнему находится в реанимации", – сказала Мишонова.

По словам уполномоченного по правам человека в Московской области, органы системы профилактики уже обращали внимание на эту семью. Кроме этого, двух других детей поместили в больницу, далее их переведут в семейный центр.

"За последний год дважды детишки попадали в семейные центры при разных обстоятельствах, но всякий раз их возвращали маме. Их дальнейшую судьбу определят органы опеки после того, как будет установлено, что же случилось на самом деле", – отметила Мишонова.

По ее словам, родственники семьи не выходили на связь, чтобы забрать детей.

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик случайно застрелил мать на юго-востоке Турции. Ребенок фотографировался с ружьем, находясь с матерью дома в городе Сиверек провинции Шанлыурфа. По данным издания, мальчик нажал на курок и случайно попал в голову женщины.

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