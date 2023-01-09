Пьяная жительница Коломны ударила семилетнего сына ножом в живот

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Коломне задержали местную жительницу, подозреваемую в покушении на убийство 7-летнего сына, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

По версии следствия, вечером 6 января 23-летняя подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла удар ножом в область живота своему сыну. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, он находится в больнице.



Подозреваемая на допросе следователю дала признательные показания. В ближайшее время в отношении нее изберут меру пресечения. Следствие планирует добиваться ее ареста.

Знакомая подозреваемой рассказала телеканалу "360", что женщина не страдала алкоголизмом, хотя следователи заявили, что она сделала это, будучи пьяной.

По ее словам, к алкоголю она очень негативно относилась и никогда им не злоупотребляла. Женщина назвала подозреваемую неплохим человеком и сказала, что та не поднимала руку на детей, а, напротив, заботилась, одевала, дарила подарки.

Также знакомая сообщила, что из-за нехватки денег ее приятельница отказалась от второго ребенка и жила на пособия и помощь партнера. Когда он ушел, она устроилась на работу вахтой в Москве, а ребенка на время командировок оставляла в интернате временного пребывания. Так якобы было до тех пор, пока она не встретила будущего мужа и не переехала вместе с сыном к нему в Подмосковье. Пара родила еще двух детей. Семья не нуждалась в деньгах.

Собеседница телеканала призналась, что новость о том, что ее знакомая порезала своего сына, повергла ее в шок. Она предположила, что в этом виноват не алкоголь, а послеродовая депрессия.

"Я в шоке, конечно, не ожидала от нее такого. Ну, он трудный, в том плане, что у него недоразвитие. Может быть, у нее просто… Недавно рожала, потом еще раз родила. Послеродовой стресс. Она уставшая была сильно в последний разговор", – заключила она.

Ранее сообщалось, что ребенок умер после госпитализации из спортзала московской школы. При осмотре ребенка специалисты не обнаружили следов телесных повреждений. СК проверял наличие признаков по статье "Убийство".

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