По факту гибели семи человек при пожаре в Стерлитамаке возбудили дело

Фото: МЧС РФ

Следствие возбудило уголовное дело после гибели семи человек во время пожара в доме в Стерлитамакском районе Башкирии, сообщает RT.

По данным СК, около 03:30 (05:30 по московскому времени) в двухквартирном кирпичном доме в деревне Матвеевка вспыхнул пожар. В этот момент в квартире находились двое родителей и семеро детей.

Причиной пожара могло стать короткое замыкание, а также неосторожное обращение с огнем.

В результате произошедшего погибли мужчина, женщина и их пятеро сыновей. Еще двоих детей удалось спасти. Отец вытолкнул их из горящего здания. Затем он попытался спасти остальных, однако выбраться из горящего дома не смог и погиб.

Двое выживших детей 2017 года рождения находятся в состоянии легкой степени тяжести, их забрали родственники.

В министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии рассказали, что многодетная семья была благополучной и воспитывала в том числе усыновленных детей. Все дети в семье были родными, а не из детского дома. Это случай, когда усыновлены дети от первого брака.

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