Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии

Фото: 02.mchs.gov.ru

Семь человек, включая пятерых детей, погибли при пожаре в Стерлитамакском районе Башкирии, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар в жилом двухквартирном кирпичном доме на Молодежной улице в Матвеевке вспыхнул ночью. К моменту прибытия пожарных по всей площади горела одна из квартир. В 05:19 огонь локализовали на площади 56 квадратных метров.

В ходе тушения обнаружили семь погибших – мужчину, женщину и пятерых сыновей. Позже стало известно, что еще двоих детей удалось спасти. Отец вытолкнул их из горящего здания. Затем он попытался спасти остальных, однако выбраться из горящего дома не смог и погиб.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание, а также неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее пожар произошел на территории бывшего завода "Зингер". Сотрудники МЧС эвакуировали из здания 150 работников, в том числе один человек был спасен. Возгоранию был присвоен второй ранг сложности.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!