Площадь пожара на Подольском заводе возросла до 1,5 тыс квадратных метров

Фото: телеграм-канал ''Говорит Москва''

Площадь пожара на территории Подольского электромеханического завода (бывший завод "Зингер") увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"Спасен один человек. Пострадавших, по предварительным данным, нет", – сообщили в МЧС.

Возгорание произошло в подмосковном Подольске на улице Комсомольской, доме 1. По данным МЧС, 150 работников завода были эвакуированы.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку по факту пожара на складе стройматериалов в поселке Металлстрой. Сообщалось, что планируется сделать пожарно-техническую экспертизу, чтобы установить причины ЧП. Также уточнялось, что отдельно будет проверено соблюдение на объекте требований пожарной безопасности.

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