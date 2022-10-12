Мебельный цех загорелся в Подмосковье

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Пожар начался в здании мебельного цеха в подмосковной деревне Масново-Жуково, передает ТАСС.

"В деревне Масново-Жуково горит неэксплуатируемая часть здания, по предварительной информации, мебельный цех", – рассказал собеседник информагентства из экстренных служб.

Пожар распространяется на площади в 1 тысячу квадратных метров. Из-под кровли наблюдается дым, подчеркнул источник ТАСС.

В начале октября крупное возгорание произошло на территории завода на Севанской улице. Огонь охватил двухэтажное здание автосервиса на площади в 900 квадратных метров.

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