19:52Происшествия
Мебельный цех загорелся в Подмосковье
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Пожар начался в здании мебельного цеха в подмосковной деревне Масново-Жуково, передает ТАСС.
"В деревне Масново-Жуково горит неэксплуатируемая часть здания, по предварительной информации, мебельный цех", – рассказал собеседник информагентства из экстренных служб.
Пожар распространяется на площади в 1 тысячу квадратных метров. Из-под кровли наблюдается дым, подчеркнул источник ТАСС.
В начале октября крупное возгорание произошло на территории завода на Севанской улице. Огонь охватил двухэтажное здание автосервиса на площади в 900 квадратных метров.
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