Радиотелевизионная башня загорелась на северо-западе Москвы

Фото: Москва 24

Радиотелевизионная башня загорелась на северо-западе столицы, информации о пострадавших нет.

Отмечается, что на место происшествия выехали пожарные.

В свою очередь, в экстренных службах ТАСС уточнили, что возгорание произошло на улице Демьяна Бедного.

"Радиотелебашня загорелась на улице Демьяна Бедного", – сказал собеседник агентства.

Ранее пожар произошел на территории завода на Севанской улице. Там на площади 900 квадратных метров загорелось двухэтажное здание автосервиса.

Отмечалось, что в здании находились автомобили. Оттуда были слышны взрывы. По данным столичного главка МЧС РФ, пламя охватило кровлю, часть которой обрушилась. В ведомстве добавили, что к ликвидации возгорания привлекли 95 человек и 30 единиц техники.



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