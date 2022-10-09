09 октября, 19:01Происшествия
Радиотелевизионная башня загорелась на северо-западе Москвы
Фото: Москва 24
Радиотелевизионная башня загорелась на северо-западе столицы, информации о пострадавших нет.
Отмечается, что на место происшествия выехали пожарные.
В свою очередь, в экстренных службах ТАСС уточнили, что возгорание произошло на улице Демьяна Бедного.
"Радиотелебашня загорелась на улице Демьяна Бедного", – сказал собеседник агентства.
Ранее пожар произошел на территории завода на Севанской улице. Там на площади 900 квадратных метров загорелось двухэтажное здание автосервиса.
Отмечалось, что в здании находились автомобили. Оттуда были слышны взрывы. По данным столичного главка МЧС РФ, пламя охватило кровлю, часть которой обрушилась. В ведомстве добавили, что к ликвидации возгорания привлекли 95 человек и 30 единиц техники.
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