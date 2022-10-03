Жилой дом загорелся на Южнобутовской улице

На Южнобутовской улице начался пожар в жилом доме. Видео прислали очевидцы – загорелась квартира на одном из нижних этажей, и дыма очень много.

Сообщили, что в соседних зданиях люди вынуждены закрыть окна. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.