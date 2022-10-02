Движение на дублере Щелковского шоссе в сторону области перекрыли из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение перекрыли на дублере Щелковского шоссе в сторону области из-за ДТП, которое произошло в районе дома 84. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"На дублере Щелковского шоссе в районе дома 84 автомобиль наехал на пешехода, переезжавшего на самокате проезжую часть по пешеходному переходу на красный свет светофора", – рассказали в ведомстве.

По информации столичного Дептранса, машина после столкновения с пешеходом врезалась в мачту городского освещения.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Уточняются обстоятельства аварии и состояние пострадавших.

Ранее стало известно о серьезной аварии в подмосковном Видном. На повороте Белокаменного шоссе в районе пересечения с 7-ой линией перевернулся внедорожник.

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