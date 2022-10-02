Серьезное ДТП произошло в Видном

В подмосковном Видном серьезная авария. Кадры с места нам прислал телезритель. Видно, что на повороте Белокаменного шоссе в районе пересечения с 7-ой линией перевернулся внедорожник. Рядом разбитая легковушка.

На месте несколько экипажей ДПС. Есть ли пострадавшие – пока неизвестно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.