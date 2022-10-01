По меньшей мере 25 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции – СМИ

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По меньшей мере 25 человек пострадали в ДТП с автобусом в Турции, сообщает газета Star.

Авария случилась в Шанлыурфе. По данным источника, ЧП произошло из-за того, что водители совершали маневр, чтобы избежать столкновения из-за неправильного обгона.

"Пострадавшие водители столкнувшихся автобуса и грузовика и 23 пассажира были доставлены в больницы региона машинами скорой помощи", – говорится в сообщении.

Из-за происшествия также было нарушено транспортное сообщение в обоих направлениях почти на час.

Ранее семь человек погибли и десять пострадали в результате ДТП в турецком городе Сивас. Авария произошла на шоссе Сивас – Малатья. Прибывшие на место представители экстренных служб после долгих усилий смогли вытащить застрявших в микроавтобусе людей. Они были доставлены в медицинские учреждения Кангала и Сиваса.



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