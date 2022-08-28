Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Канаде – СМИ

Фото: depositphotos/zimmytws

Женщина погибла, еще 13 человек ранены в результате ДТП с участием нескольких автомобилей в городе Брэмптон, сообщает портал City News.

Фура столкнулась с легковыми автомобилями на перекрестке. Водителю грузовика предъявили обвинения в опасном вождении.

Ранее сообщалось, что 17 человек погибли и 7 получили ранения в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на юге Египта. Авария произошла в провинции Сохаг.

До этого не менее 11 человек погибли при падении автобуса с обрыва в перуанском департаменте Анкаш. Транспортное средство следовало из города Тайябамба в столицу страны Лиму. Автобус упал с высоты порядка 100 метров.