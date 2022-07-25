Не менее 40 человек пострадали в ДТП на юге Доминиканы – СМИ

Два пассажирских автобуса и несколько автомобилей столкнулись в муниципалитете Лос-Какаос на юге Доминиканы. Об этом сообщает издание El Dia.

Уточняется, что в результате ДТП травмы получили по меньше мере 40 человек. Расследованием причин аварии в настоящее время занимается полиция.

"По словам очевидцев, у туристического микроавтобуса <...> отказали тормоза, когда он проезжал через въезд в муниципалитет. После этого он врезался в другие транспортные средства, находившиеся в этом районе", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на юге Турции перевернулся автобус с Туристами. Авария произошла в провинции Денизли. В результате инцидента пострадал 41 человек, из них 39 – иностранцы. Причиной ДТП стало лопнувшее колесо, из-за которого водитель не справился с управлением.

До этого три человека погибли после столкновения скорого пассажирского поезда и грузовика на железнодорожном переезде в болгарском городе Видин. В результате аварии некоторые вагоны сошли с рельсов.